Pouvoir, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Pouvoir Mercredi 14 avril 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T21:00:00+02:00

À travers un théâtre visuel et inventif, le spectacle interroge avec finesse et humour notre rapport à la démocratie, au pouvoir et à la représentation. Entre jeu, manipulation et renversement des rôles, Pouvoir ouvre un espace de réflexion joyeux et accessible, où les certitudes s’émoussent et les imaginaires s’élargissent.

Porté par une énergie collective et une adresse directe au public, le spectacle fait dialoguer pensée politique et plaisir du plateau. Une invitation vive et stimulante à questionner le monde tel qu’il est… et à rêver celui qu’il pourrait devenir.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/145-Pouvoir »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Que se passe-t-il quand celui qui est censé obéir décide soudain de reprendre le contrôle ? Pouvoir fait vaciller les fils invisibles qui nous gouvernent par l’incarnation de l’éveil d’une marionnette marionette Une Tribu Collectif

Céline Chariot