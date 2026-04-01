[PRATIQUE AMATEUR] Concert scientifique des PAM EVE Scène universitaire Le Mans
[PRATIQUE AMATEUR] Concert scientifique des PAM EVE Scène universitaire Le Mans lundi 27 avril 2026.
Le Mans
[PRATIQUE AMATEUR] Concert scientifique des PAM
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 20:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Au cours de ce concert scientifique, les étudiants du Parcours Acoustique et Musique (PAM) de la L1 et de la L2 Acoustique et Vibrations joueront leurs compositions créées dans le cadre des ateliers de musique actuelles amplifiées du Campus et ceux de pratique musicale du Conservatoire. A cette occasion, les étudiants expliqueront également comment nous percevons la musique et comment les instruments de musique fonctionnent. .
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr
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English :
L’événement [PRATIQUE AMATEUR] Concert scientifique des PAM Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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