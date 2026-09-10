Pratique de la BB7200 – Démarrage d’une locomotive, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans
Informations pratiques
Pratique de la BB7200 – Démarrage d’une locomotive Samedi 19 septembre, 10h00, 10h20, 10h40, 11h00, 11h20, 11h40, 13h00, 13h20, 13h40, 14h00, 14h20, 14h40, 15h00, 15h20, 15h40, 16h00, 16h20, 16h40 Site SNCF de Pontlieue Sarthe
Durée de la session : 20 minutes environ – 1 personne par session + 1 observateur / accompagnant (possibilité de relai entre les personnes présentes) – Inscriptions obligatoires sur https://affluences.com à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:40:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Saurez-vous relever le défi de procéder au démarrage et aux différents essais d’une locomotive BB7200 !
Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]
Saurez-vous relever le défi de procéder au démarrage et aux différents essais d’une locomotive BB7200 !
@Scorpmedia
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