Visite Flash église de la Couture Devant l’église Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite Flash église de la Couture

Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:30:00

fin : 2026-08-24 16:15:00

Date(s) :

2026-08-24

Visite guidée de l’église de la Couture.

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille. .

Devant l’église 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Guided tour of the Church of La Couture.

L’événement Visite Flash église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72