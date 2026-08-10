Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… 43 Grande Rue Le Mans
lundi 24 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…
43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 16:00:00
fin : 2026-08-24 17:45:00
Date(s) :
2026-08-24
Une visite en bateau pour vous faire découvrir les monuments des bords de Sarthe.
Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale; .
43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
A boat tour to help you discover the landmarks along the banks of the Sarthe River.
L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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