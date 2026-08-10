Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans
lundi 24 août 2026 · Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:30:00
fin : 2026-08-24 16:15:00
Date(s) :
2026-08-24
Visitez l’Hôtel-Dieu de Cöeffort, un lieu souvent méconnu du grand public.
Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen-Age jusqu’au Xxème siècle. .
Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Visit the Hôtel-Dieu de Céfort, a place often overlooked by the general public.
L’événement Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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