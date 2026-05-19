Pré coupe du monde de parapente Millau
Pré coupe du monde de parapente Millau dimanche 21 juin 2026.
Millau
Pré coupe du monde de parapente
avenue de Millau Plage Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-21
Programme prévisionnel de la compétition
Les concurrents seront accueillis dès le dimanche soir afin de lancer cette semaine de compétition dans les meilleures conditions.
Le déroulement des épreuves reste naturellement dépendant de la météo. Dans un scénario favorable, jusqu’à 6 manches pourront être organisées, à raison d’une par jour, du lundi au samedi.
Chaque parcours, de balise en balise, représente plusieurs dizaines de kilomètres à travers le ciel normand.
L’un des moments les plus spectaculaires de la compétition reste sans doute l’attente du START près d’une centaine de parapentes de compétition réunis en vol dans un impressionnant ballet aérien.Déroulement d’une journée type
Chaque journée suit un rythme similaire
Le matin briefing des pilotes au PC course, installé sur l’atterrissage du golf, puis montée vers le site de décollage.
En début d’après-midi dernier briefing de manche, suivi du départ de la course.Temps forts de la semaine
Plusieurs moments conviviaux viendront ponctuer l’événement
Mardi soir soirée festive au Golf réunissant pilotes, bénévoles et membres de l’organisation.
En semaine soirées conviviales partagées avec le club de kayak sur le site de la Maladrerie.
Samedi soir cérémonie officielle de remise des prix pour clôturer la compétition. .
avenue de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie cdvl12.contact@gmail.com
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English :
L’événement Pré coupe du monde de parapente Millau a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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