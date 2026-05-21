La Salvetat-Peyralès

Pré-fête de la Musique !

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La fête de la musique c’est dimanche ? Et bien à la Salvetat-Peyralès on célèbre ça le vendredi !

Début en fanfare avec une Batoukada ……, duo de guitares brésiliennes, et pour finir chanson française électro-rock-délurée, ce sera tout un programme !

Ouvert à tous et toutes.

Possibilité de replis à l’Hôtel Panissal en cas de mauvais temps. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Is the fête de la musique on Sunday? Well, in La Salvetat-Peyralès we’re celebrating on Friday!

L’événement Pré-fête de la Musique ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)