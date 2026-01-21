Apéro-concert dansant venez valser ! La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert dansant venez valser !
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-07-11
Vous aimez danser la valse ? Ecouter de la musique ? Siroter un cocktail en écoutant un programme original ?
Ne ratez pas ce concert symphonique sur les grandes valses Ghibli, Tiersen, Indila, Zelda et d’autres surprises !
Un moment de poésie et de danse à partager en famille, pour découvrir ou re-découvrir les instruments de l’orchestre au son de magnifiques valses.
Prix d’entrée ce concert inclut des musiciens amateurs, c’est pour cette raison que le prix est libre, au chapeau. Réservation conseillée, service au bar uniquement. Possibilité de repas après le concert. .
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
English :
Do you like to waltz? Listen to music? Sip a cocktail while listening to an original program?
Don’t miss this symphonic concert on the great waltzes: Ghibli, Tiersen, Indila, Zelda and other surprises!
