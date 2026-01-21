Apéro-concert Petites et grandes héroïnes La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Petites et grandes héroïnes

Samedi 2026-07-18

Concert symphonique des musiques de Ghibli, Disney, Michel Ocelot, Star Wars et d’autres surprises !

Un moment de poésie à partager en famille, pour découvrir ou re-découvrir les instruments de l’orchestre au son de magnifiques œuvres mettant en avant des femmes.

Prix d’entrée ce concert inclut des musiciens amateurs, c’est pour cette raison que le prix est libre, au chapeau. Réservation conseillée, service au bar uniquement. Possibilité de repas après le concert. .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

English :

Symphonic concert featuring music from Ghibli, Disney, Michel Ocelot, Star Wars and more!

