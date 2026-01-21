exposition de peintures Cultu’racines La Salvetat-Peyralès
exposition de peintures Cultu’racines La Salvetat-Peyralès mercredi 1 juillet 2026.
exposition de peintures Cultu’racines
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-01
Dans notre auberge, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture Cultu’racines réalisée par l’artiste Robert Malige. Des peintures acrylique sur toile sur le thème des immigrés célèbres…
.
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In our hostel, you can enjoy a painting exhibition Cultu’racines by artist Robert Malige. Acrylic paintings on canvas on the theme of famous immigrants…
L’événement exposition de peintures Cultu’racines La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)