exposition de peintures Cultu’racines

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-15

Dans notre auberge, vous pourrez profiter d’une exposition de peinture Cultu’racines réalisée par l’artiste Robert Malige. Des peintures acrylique sur toile sur le thème des immigrés célèbres…

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

In our hostel, you can enjoy a painting exhibition Cultu’racines by artist Robert Malige. Acrylic paintings on canvas on the theme of famous immigrants…

L’événement exposition de peintures Cultu’racines La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)