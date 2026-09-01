Premier forum méditerranéen pour la démocratie Place Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement
mardi 15 septembre 2026 · Place Villeneuve Bargemon · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Premier forum méditerranéen pour la démocratie
Mardi 15 septembre 2026 de 8h30 à 19h. Place Villeneuve Bargemon Espace Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:30:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
À Marseille, des étudiants lancent le premier Forum méditerranéen pour la démocratie.
A l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, l’association étudiante MED IN ACTION organise à Marseille la première édition du Forum méditerranéen pour la démocratie. L’événement réunira jeunes, habitants, élus, universitaires et acteurs associatifs autour des enjeux de participation citoyenne et d’engagement en Méditerranée.
Pensé et porté par des étudiants d’Aix-Marseille Université, ce forum a pour ambition d’ouvrir un espace de dialogue accessible à tous. Sous le slogan La Méditerranée engagée , il mettra en discussion les manières de participer à la vie collective, de s’informer, de débattre et d’agir face aux grands enjeux démocratiques contemporains.
Organisé en collaboration avec la Ville de Marseille et Eurasia net, le Forum méditerranéen pour la démocratie s’inscrit dans une dynamique locale, européenne et méditerranéenne. Il constituera également un événement local du projet européen HOME House of Engagement, qui vise à renforcer les liens entre universités, associations et initiatives favorisant l’engagement des étudiants. .
Place Villeneuve Bargemon Espace Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 62 14 83 medinaction.asso@gmail.com
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English :
%C0 In Marseille, %E9students are launching the first Mediterranean Forum for Democracy.
L’événement Premier forum méditerranéen pour la démocratie Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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