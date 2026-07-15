Visite sur la pause déjeuner Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement
jeudi 10 septembre 2026 · Centre de la Vieille Charité (CVC) · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Visite sur la pause déjeuner Dormir comme le soleil Adrien Vescovi
Jeudi 10 septembre 2026.
À 12h30.
Jeudi 17 septembre 2026.
À 12h30.
Jeudi 24 septembre 2026.
À 12h30. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Visite sur la pause déjeuner autour de l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi.
Profitez de votre pause déjeuner pour vous offrir une parenthèse culturelle !
Accompagnés par la médiatrice culturelle, vous découvrirez l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi. La visite commentée débutera au cœur de la chapelle avant de se poursuivre le long des coursives, à la rencontre du travail de l’artiste, de ses techniques et des drapés monumentaux qui habillent le lieu. En faisant résonner art contemporain et histoire, ce parcours vous mènera également à la découverte de la Vieille Charité et de son passé singulier.
Pour prolonger l’expérience, n’hésitez pas à pique-niquer dans les coursives.
• Tout public
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Lunchtime visit to Adrien Vescovi’s Dormir comme le soleil exhibition.
L’événement Visite sur la pause déjeuner Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille
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