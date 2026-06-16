Les jeudis aux Musées Festival Avec le Temps Mondkobold, Chéri et Social Dance Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Les jeudis aux Musées Festival Avec le Temps Mondkobold, Chéri et Social Dance

Jeudi 13 août 2026 de 19h à 23h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Le Centre de la Vieille Charité ouvre ses portes en nocturne pour l’Été Marseillais. Venez découvrir expositions et performances artistiques dans une ambiance immersive et festive.

Venez profiter des nocturnes exceptionnelles de l’Été Marseillais au Centre de la Vieille Charité !



À partir de 19 h, vous pourrez explorer les expositions du moment au rythme d’événements musicaux et artistiques.



Au programme de la soirée du 13 août



– 19h00 20h00 Visite libre des expositions

– 19h30 20h30 Live Mondkobold

– 20h35 21h20 Chéri

– 21h40 22h30 Social Dance





► Chéri



Artiste d’alternative pop, Chéri mêle racines espagnoles et poésie française. De Barbara à FKA Twigs, elle explore mélancolie, amours et corps à travers un son hybride, au croisement de la variété, de l’opéra et des sonorités rap.



► Social Dance



Social Dance est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange vivent et composent leur musique ensemble. Forts de leur amitié harmonieuse et de leurs premières compositions, la triplette phocéenne fonde les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des Rita Mitsouko.



Social Dance attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. Nouveaux outsiders de la pop française, Social Dance fusionne grooves brûlants et influences French Touch. Entre euphorie et spontanéité, le trio livre des morceaux survitaminés portés par une science de la mélodie dansante et contagieuse.





► Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée



Une exposition pensée comme une traversée collective des rives méditerranéennes. À la croisée de l’archéologie, de la création contemporaine et de l’écologie, elle interroge ce que la mer conserve, efface et révèle.



Les œuvres d’Aïcha Snoussi, d’Elias Kurdy, de Jeff Daniel Silva et d’Aurélie Darbouret dialoguent avec des objets issus des collections des Musées de Marseille, tout en invitant les publics à prendre part à l’exposition à travers des œuvres participatives et des ateliers de création. Ensemble, artistes et visiteurs font émerger récits, mémoires et imaginaires liés à la Méditerranée, au-delà de sa seule dimension géographique. Une invitation à écouter ce que la mer garde, raconte et transmet — et ce que nous choisissons d’en conserver. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité is hosting an evening event for the Été Marseillais. Come discover exhibitions and artistic performances in an immersive and festive atmosphere.

L’événement Les jeudis aux Musées Festival Avec le Temps Mondkobold, Chéri et Social Dance Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille