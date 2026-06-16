Les jeudis aux Musées Chroniques Caïn Muchi & Malo Lacroix Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Les jeudis aux Musées Chroniques Caïn Muchi & Malo Lacroix

Jeudi 27 août 2026 de 19h à 23h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le Centre de la Vieille Charité ouvre ses portes en nocturne pour l’Été Marseillais. Venez découvrir expositions et performances artistiques dans une ambiance immersive et festive.

Venez profiter des nocturnes exceptionnelles de l’Été Marseillais au Centre de la Vieille Charité !



À partir de 19 h, vous pourrez explorer les expositions du moment au rythme d’événements musicaux et artistiques.



Au programme de la soirée du 13 août



• 19h00 20h00 Visite libre des expositions

• 20h35 21h45 Chroniques Caïn Muchi & Malo Lacroix

• 21h45 22h45 Dj set pour clôturer la soirée



► Caïn Muchi



Une proposition fusionnant musique électronique, chant en arabe et vidéomapping dans un dispositif immersif à 360°. Caïn Muchi personnage fantasmé par une jeunesse multiculturelle criant et chantant son amour pour les oppressés, la culture arabe, les traditions séculaires et évoquant la nécessité de croire à la guérison, aux rites traditionnels d’une culture.



Spectacle audiovisuel croisant les genres et brisant les codes, Caïn Muchi domine par la force du chant rappé et murmuré avec l’honnêteté des sentiments.



Sur scène Vanda Forte alterne sa position, allant de la pop star à la femme en colère, sa voix magnifiée par la composition électronique de Sinclair Ringenbach. La scène, augmentée par la présence des vidéos réalisées par Malo Lacroix et contrôlées en direct, devient terrain de jeu et champ de bataille qui évoque les conflits, la place des femmes et des paysages transformés jusqu’à l’abstraction.



► Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée



Une exposition pensée comme une traversée collective des rives méditerranéennes. À la croisée de l’archéologie, de la création contemporaine et de l’écologie, elle interroge ce que la mer conserve, efface et révèle.



Les œuvres d’Aïcha Snoussi, d’Elias Kurdy, de Jeff Daniel Silva et d’Aurélie Darbouret dialoguent avec des objets issus des collections des Musées de Marseille, tout en invitant les publics à prendre part à l’exposition à travers des œuvres participatives et des ateliers de création. Ensemble, artistes et visiteurs font émerger récits, mémoires et imaginaires liés à la Méditerranée, au-delà de sa seule dimension géographique. Une invitation à écouter ce que la mer garde, raconte et transmet — et ce que nous choisissons d’en conserver. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité is hosting an evening event for the Été Marseillais. Come discover exhibitions and artistic performances in an immersive and festive atmosphere.

L’événement Les jeudis aux Musées Chroniques Caïn Muchi & Malo Lacroix Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille