Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Place au Karaoké

Samedi 8 août 2026 de 20h30 à 23h. Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Préparez-vous à vibrer au son des meilleures chansons, vous avez la voix ? La scène est à vous !

En plein cœur du quartier du Panier, la place du Refuge devient la scène d’un karaoké géant.



Avec ou sans micro, venez chanter, danser… ou même juste rigoler ! En famille, entre amis, en duo ou en solo tout est permis ! .

Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

Get ready to rock out to the best songs—do you have what it takes? The stage is yours!

L’événement Place au Karaoké Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-03 par Ville de Marseille