Place au Karaoké Marseille 2e Arrondissement
samedi 8 août 2026 · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Place au Karaoké
Samedi 8 août 2026 de 20h30 à 23h. Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Préparez-vous à vibrer au son des meilleures chansons, vous avez la voix ? La scène est à vous !
En plein cœur du quartier du Panier, la place du Refuge devient la scène d’un karaoké géant.
Avec ou sans micro, venez chanter, danser… ou même juste rigoler ! En famille, entre amis, en duo ou en solo tout est permis ! .
Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80
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English :
Get ready to rock out to the best songs—do you have what it takes? The stage is yours!
L’événement Place au Karaoké Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-03 par Ville de Marseille
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