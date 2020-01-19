Le Kouss.Kouss de l’Eté Marseillais Place Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Le Kouss.Kouss de l’Eté Marseillais

Samedi 29 août 2026 à partir de 19h, à partir de 20h et à partir de 21h. Place Bargemon 6 Rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

5 000 couscous gratuits afin de partager un moment festif et convivial sur le Vieux-Port !

Le Kouss·Kouss Festival est de retour pour sa 9ᵉ édition, du 21 août au 6 septembre 2026 à Marseille.



Cette année, le festival met à l’honneur… les herbes aromatiques !



Menthe, basilic, coriandre… Derrière ces noms familiers, chaque herbe regorge d’une multitude de variétés. D’une région à l’autre, elles apportent aux plats un brin de subtilité.



Dans le cadre de la Saison Méditerranée, chef.fes, artistes et acteur.rices culinaires du Liban, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie sont invité.es à participer à cette édition et feront dialoguer ces multiples végétaux qui traversent les cuisines méditerranéennes.



À cette occasion, le dimanche 30 août, la Ville de Marseille, en partenariat avec l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille, vous invite à partager 5 000 couscous sur la Place Bargemon.



Pour vivre ensemble un grand moment de convivialité, sous le signe du partage et des saveurs et de la Méditerranée au son d’une animation musicale festive, venez nombreux !





► Informations pratiques



L’inscription est obligatoire.



3 services sont prévus



► 19h à 20h

► 20 h à 21h

► 21h à 22h



La manifestion est accessible aux PMR, un accueil dédié sera mis en place. .

Place Bargemon 6 Rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

5,000 free servings of couscous to enjoy a festive and friendly gathering at the Old Port!

L’événement Le Kouss.Kouss de l’Eté Marseillais Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille