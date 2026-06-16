Le 15 août de l’Été Marseillais Karaoké, spectacle de drones & feu d’artifice Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Le 15 août de l’Été Marseillais Karaoké, spectacle de drones & feu d’artifice

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Événement incontournable de l’Eté Marseillais, le karaoké géant revient pour petits et grands. Il est suivi d’un magnifique spectacle de drones et pyrotechnie, à ne pas râter !

Le 15 août, vivez une soirée magique à Marseille !



La Ville de Marseille et l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès vous donnent rendez-vous ce vendredi 15 août pour une soirée exceptionnelle sur l’Esplanade Gisèle Halimi (J4),



Au programme karaoké géant, pétanque, espace détente et restauration, et spectacle de drones et pyrotechnie pour finir en beauté.



À partir de 19 h retrouvez-vous pour un karaoké géant et une animation pétanque. Venez chanter à pleins poumons dans un décor de rêve, en plein air et au bord de la mer. Depuis 2021, le Karaoké Classics offre à chacun la possibilité de monter sur scène et de devenir la star d’un soir.



Plus de 400 titres au choix… Tu es plutôt Le Sud de Nino Ferrer, Ciel de Gims ou Chargé du Triangle des Bermudes ? Quel que soit ton style, il y en aura pour tous les goûts Rap US & FR • R&B • Afrobeats • Chanson française années 70, 80, 90…



Et pour prolonger le plaisir, de nombreuses animations accessibles à tous !



22 h Spectacle de drones et pyrotechnie

L’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès et la Ville de Marseille vous invitent à un spectacle inoubliable un feu d’artifice grandiose accompagné d’un ballet de drones. Un moment d’émerveillement, à partager en famille et entre amis.



Conseil pratique pour profiter pleinement du spectacle, privilégiez l’Esplanade Gisèle Halimi (J4) et le parvis de la Major. .

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A must-see event in Marseille, the giant karaoke party is back for young and old alike. It will be followed by a spectacular drone and fireworks show—don’t miss it!

L’événement Le 15 août de l’Été Marseillais Karaoké, spectacle de drones & feu d’artifice Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille