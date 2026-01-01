Des courts l’après-midi Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Des courts l’après-midi

Samedi 7 février 2026.

À 16h.

Samedi 7 mars 2026.

À 16h.

Samedi 4 avril 2026.

À 16h.

Samedi 2 mai 2026.

À 16h.

Samedi 6 juin 2026.

À 16h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tous les premiers samedis de chaque mois retrouvez-nous au cinéma le Miroir du Centre de la Vieille Charité à Marseille.

Projections, rencontres & masterclass autour de courts métrages qui font (ou ont fait) l’actualité du film court.



1er semestre 2026

Des courts l’après-midi est une association à but non lucratif créée à Marseille en février 2015, dont l’ambition est d’accompagner et de promouvoir des courts métrages innovants et audacieux tout en les rendant accessibles au plus grand nombre lors de projections, rencontres et masterclass.



Avec le soutien de la Région SUD, de la Ville de Marseille, des Musées de Marseille, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.





► Samedi 7 février à 16h

Invité Guil Sela, réalisateur de No skate !



Guil Sela est un jeune cinéaste et photographe. Après son premier court métrage, La Flamme Olympique, il tourne en 2023 Santa Maria Kyoko, sélectionné au festival Côté Court, et Montsouris, qui remporte le Prix Leitz à la Semaine de la Critique du festival de Cannes 2024. Son nouveau film, No skate! est présenté à la Semaine de la Critique 2025.

Il écrit actuellement son premier long métrage.



– Il manque toujours quelque chose (surtout quand on ne sait pas quoi chercher) de Paul Rigoux

[Fiction 27 min 2025 Les Films Norfolk]

Abraham termine un concert devant une salle presque vide. Alors qu’il range son matériel, une femme l’interpelle il a oublié quelque chose sur scène. Hélas, Abraham ne voit pas de quoi elle parle et la scène est vide. Commence une étrange déambulation nocturne, à la recherche de ce quelque chose.



– J’attends Joël de Alain Cavalier

[Documentaire 11 min 2007 Les Films de l’Astrophore]

C’est la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l’Italie. Il n’y a pas de télévision dans cette chambre d’hôte en rase campagne, et Joël qui n’arrive pas…



– I once was lost de Emma Limon

[Fiction 11 min 2023 Marine Schappely]

Un soir de 2008, mon père, John, s’est perdu dans la banlieue de Boston.



– No skate! , de Guil Sela de Guil Sela

[Fiction 24 min 2025 Les Films Norfolk]

Paris, Jeux Olympiques 2024. Isaac est homme-sandwich. Cléo est femme-sandwich. Un jour, Isaac voit Cléo jeter une planche de skate dans l’eau.





► Samedi 7 mars à 16h

Invité Samuel Suffren, réalisateur de Coeur bleu



Réalisateur et producteur haïtien, Samuel Suffren réalise une trilogie de courts métrages inspirée de l’histoire de son père. Le premier volet, Agwe, est sélectionné au Festival de Locarno 2021 et remporte le prix du meilleur film de la diaspora au FESPACO. Des rêves en bateaux papiers, le deuxième film, est présenté en sélection officielle au Festival de Sundance en 2024. Cœur Bleu est le troisième volet. Samuel Suffren développe actuellement son premier documentaire de long métrage, Lòtbò, et développe également un long métrage de fiction Je m’appelle Nina Shakira.



– Un adieu de Mathilde Profit

[Fiction 24 min 2019 Apaches film]

Une voiture longe les côtes françaises. À l’intérieur, un père emmène sa fille à Paris commencer sa vie étudiante, une nouvelle vie dans une ville inconnue, loin de son enfance et loin de lui. Ce voyage en tête-à-tête est leur premier et peut-être leur dernier. Rien ne semble exceptionnel, et pourtant ils savent tous deux qu’ils vont devoir se dire au revoir.



– Dammen de Grégoire Graesslin

[Fiction 15 min 2025 Les Films de la Capitaine]

Deux jeunes femmes profitent des abords sauvages d’un lac isolé. Il fait beau et chaud.



– Ça peut passer à travers les murs de Radu Jude

[Fiction 17 min 2014 Radu Jude & Ada Solomon]

J’ai peur, grand-père !… Tu entends ? […]

– C’est les gens de la maison qui pleurent, dit-il. Celui qui vient de mourir leur manque, c’est pour ça qu’ils pleurent. Dans la remise, d’Anton Tchekhov



– Cœur bleu de Samuel Suffren

[Fiction 15 min 2025 GoGoGo Films]

Marianne et Pétion vivent en Haïti. Depuis que leur fils bien-aimé est parti, ils attendent, auprès de leur téléphone, un appel des Etats-Unis où leur fils est parti vivre le rêve américain.





► Samedi 4 avril à 16h

Best of de quelques-uns de nos courts métrages préférés pour fêter les 10 ans des Courts l’Après-Midi !



– Micky Bader de Frida Kempff

[Documentaire 14 min 2010 Medima Film]

Micky est membre du club des baignades en mer de sa ville depuis près d’un demi-siècle. Tous les jours, toute l’année à toutes les saisons, elle nage avec ses amis du club. Son histoire met en perspective nos propres vies et comment notre existence est le fruit du hasard.



– Le Grand Calme de Thomas Petit

[Fiction 19 min 2017 La fémis]

Pour son dernier jour au bureau, Grégoire emmène son stagiaire de troisième à la rencontre de la communauté d’infographistes qui l’entoure. Tous travaillent sur un projet révolutionnaire de piscine-aquarium. L’occasion pour Grégoire de dire au revoir à ses collègues avant son départ à la retraite.



– Orogenesis de Boris Labbé

[Expérimental 7 min 2016 autoproduction]

Un voyage vers l’abstraction, comme une hypothèse sur la façon dont les montagnes auraient pu se former.



– La sole entre l’eau et le sable de Angèle Chiodo

[Essai documentaire 15 min 2011 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs]

La sole est asymétrique. Une équipe de chercheurs a récemment tenté d’expliquer cette énigme de l’Évolution… Ce documentaire est le récit de leurs aventures…



– Hidden de Jafar Panahi

[Documentaire 18 min 2020 Les Films Pelléas]

Jafar Panahi part à la recherche d’une jeune femme à la voix d’exception que les autorités religieuses iraniennes interdisent de chanter.





► Samedi 2 mai à 16h, entrée gratuite

Invité Festival du cinéma de Brive Délégué général Giulio Casadei et une invitation surprise!



Depuis sa création en 2004 par Katell Quillévéré et Sébastien Bailly, au sein de la Société des réalisateurs de films (SRF), le Festival du cinéma de Brive Rencontres internationales du moyen métrage, s’est imposé comme le rendez-vous majeur de ce format rare et précieux, d’une durée comprise entre 30 et 60 minutes. Il constitue un terrain d’expression privilégié pour de nombreux grands cinéastes révélés par le festival à leurs débuts, parmi lesquels Justine Triet, Antonin Peretjatko, Yann Gonzalez, Sébastien Betbeder, Nicolas Pariser ou Vincent Macaigne.

Pour cette séance, nous avons le plaisir d’inviter Giulio Casadei, délégué général du festival, accompagné d’une invitation surprise, et de vous proposer un programme réunissant deux moyens métrages issus de la dernière édition.

Programmation à retrouver sur notre site internet à partir du mois d’avril.





► Samedi 6 juin à 16h

Invité.es Alexandre Singh et Natalie Musteata, réalisateur et réalisatrice de Deux personnes échangeant de la salive



Alexandre Singh est né en 1980, il vit et travaille à New York. Il conçoit une archéologie ironique de phénomènes intellectuels ou d’objets issus de la société de consommation. Ses œuvres sont des récits mêlant des formes aussi éclectiques que le collage, l’exposé universitaire ou la fiction shakespearienne.



Natalie Musteata est écrivaine, conservatrice et réalisatrice. Elle est titulaire d’un doctorat en histoire de l’art et d’une maîtrise en cinéma du Graduate Center, CUNY. Elle est la commissaire de plusieurs expositions notamment if I can’t dance to it, it’s not my revolution , Haverford College, et UNREST Révolte contre la raison , apexart, ainsi que la co-commissaire de l’exposition A Gothic Tale au musée de la Légion d’honneur, à San Francisco.



– The spectacle de Bálint Kenyeres

[Fiction 17 min 2025 Dibona Films, Cafe Communications, Anabanana, Flatpack Films]

Un jeune garçon rom est porté vers la lumière, pour découvrir qu’elle pâlit d’une manière inattendue.



– Dieu est timide de Jocelyn Charles

[Animation 15 min 2025 Remembers]

Lors d’un voyage en train, Ariel et Paul s’amusent à dessiner leurs plus grandes peurs lorsque Gilda, une étrange passagère, s’invite dans leurs confidences. Son expérience de la peur ne semble néanmoins pas aussi innocente que leurs dessins.



– In Loving Memory de Jacky Goldberg

[Animation 9 min 2011 Le GREC]

Une lettre d’amour postée depuis les limbes du souvenir, où se mêlent images en Super 8 et flashs futuristes.



– Deux personnes échangeant de la salive de Natalie Musteata et Alexandre Singh

[ fiction 35 min 2011 Misia Films]

Une tragédie absurde qui se déroule dans une société répressive où le baiser est puni de mort et où les gens paient en recevant des gifles au visage. Angine, une femme malheureuse, fait des achats compulsifs dans un grand magasin et se laisse captiver par une vendeuse ingénue. Malgré l’interdiction de s’embrasser, les deux se rapprochent, éveillant les soupçons d’une collègue jalouse. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every first Saturday of the month, join us at Le Miroir cinema in Marseille’s Centre de la Vieille Charité.

