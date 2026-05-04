Cascino trio (jazz) Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Cascino trio (jazz)

Samedi 5 septembre 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Concert de Jazz

Jazz aux sonorités méditerranéennes, latines et africaines.

Patrick CASCINO Piano

Charly TOMAS Contrebasse

Luca SCALAMBRINO Batterie .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

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English :

Jazz concert

L’événement Cascino trio (jazz) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille