Street Food Festival 2026 La Major Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Street Food Festival 2026

Du jeudi 10 au samedi 12 septembre 2026 de 17h à 0h. La Major Esplanade Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Le Street Food Festival revient à Marseille pour trois soirées placées sous le signe de la gourmandise, de la convivialité et de la fête.

Au pied de la Cathédrale de la Major, le Street Food Festival revient pour trois soirées festives (17h à minuit) sur 6 000 m² d’esplanade. Grandes tablées, ambiance conviviale et DJ sets rythmeront cet événement gourmand face à la mer.



Au programme 42 exposants, des cuisines méditerranéennes créatives et locavores, de nombreuses options végétariennes, des desserts glacés et une belle sélection de vins et bières artisanales du département.



Deux pavillons gourmands ponctueront la découverte Provence & Méditerranée (terre & mer) , dédié aux produits de la pêche et aux inspirations végétales, et Cuisines du monde , pour un voyage culinaire aux saveurs internationales.



Nos équipes sélectionnent actuellement les chefs, food trucks et artisans qui régaleront Marseille en septembre prochain. .

La Major Esplanade Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 84 13 info@myprovence.fr

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English :

The Street Food Festival is returning to Marseille for three evenings filled with delicious food, a friendly atmosphere, and celebration.

L’événement Street Food Festival 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Provence Tourisme