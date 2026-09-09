Visite en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Visite en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi

Mercredi 9 septembre 2026.

À 16h.

Mercredi 23 septembre 2026.

À 16h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-23

Visite en famille autour de l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi.Familles

Les enfants et leurs parents sont invités à découvrir l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi, accompagnés de la médiatrice. On y parlera de couleur, de matières textiles et de teinture végétale. Les jeunes visiteurs découvriront le travail d’un artiste contemporain ainsi que l’histoire de la Vieille Charité, un monument marseillais singulier et ses différents usages au cours du temps.



• Tout public

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family visit to Adrien Vescovi’s Dormir comme le soleil exhibition.

L’événement Visite en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-25 par Ville de Marseille