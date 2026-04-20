Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 17:30 – 22:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Retour des Mercredîners et bal folk avec Le P’tit veau de la Chézine !17 h 30 – atelier cuisine19 h 30 – repas21 h – bal folkLien d’inscription pour l’atelier cuisine : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

La Cocotte Solidaire Nantes 44000



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