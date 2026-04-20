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Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes

Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes

Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : La Cocotte Solidaire

Adresse : 1 ile de versailles 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 17:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

Retour des Mercredîners et bal folk avec Le P’tit veau de la Chézine !17 h 30 – atelier cuisine19 h 30 – repas21 h – bal folkLien d’inscription pour l’atelier cuisine : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

La Cocotte Solidaire Nantes 44000


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