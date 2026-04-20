Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes
Premier Mercrediner de la saison 2026 !! La Cocotte Solidaire Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 17:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
Retour des Mercredîners et bal folk avec Le P’tit veau de la Chézine !17 h 30 – atelier cuisine19 h 30 – repas21 h – bal folkLien d’inscription pour l’atelier cuisine : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
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