Stage de rap Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes
Stage de rap Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes jeudi 23 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 14:00 – 18:00
Gratuit : non Gratuit Information et inscription : vilmos.ok@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 16
Vilmos propose des stages de rap explorant la fusion entre hip-hop, rap et rock, avec un focus sur des textes engagés et des performances live énergiques.
Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr
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