Stage de rap Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 14:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit Information et inscription : vilmos.ok@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 16

Vilmos propose des stages de rap explorant la fusion entre hip-hop, rap et rock, avec un focus sur des textes engagés et des performances live énergiques.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr



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