Première connaissance avec la Bibliothèque Touguenev, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque russe Tourguenev · Paris
Informations pratiques
Première connaissance avec la Bibliothèque Touguenev 19 et 20 septembre Bibliothèque russe Tourguenev Paris
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
La bibliothèque associative de prêt a été fondée à Paris par les émigrés russes il y a plus de 150 ans. Aujourd’hui, un espace ouvert et commun pour la lecture, la recherche et le partage d’idées. Venez découvrir ce lieu, ses collections et sa vie.
Bibliothèque russe Tourguenev 11 rue de Valence 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01 45 35 58 51 http://www.tourguenev.fr https://www.facebook.com/Tourguenev/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-bibliotheque-russe-tourguenev/evenements/premiere-connaissance-avec-la-bibliotheque-russe-tourguenev »}] Bibliothèque associative de prêt fondée en 1875 par les émigrés russophones avec le concours de l’écrivain Ivan Tourguenev. Spoliée en 1940, la bibliothèque est renée en 1951 et a rouvert ses portes en 1961. Elle contient aujourd’hui plus de 40 000 livres, essentiellement en langue russe. M7 Les Gobelins ou Censier-Daubenton, bus 27, 47, 91
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