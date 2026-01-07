Première : THE NARRATIVE en présence du coréalisateur Bernard Weber, Cinélux, Genève

Première : THE NARRATIVE en présence du coréalisateur Bernard Weber Mercredi 22 avril, 18h30 Cinélux

de 5.- à 16,50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

THE NARRATIVE de Bernard Weber & Martin Schilt

Kweku Adoboli travaille comme trader chez UBS Londres et mène une carrière prometteuse. Lorsqu’il assume la responsabilité d’une perte de 2,3 milliards de dollars, l’opinion publique bascule. Le film remet en question le récit habituel et reconstitue le procès à partir des procès-verbaux originaux – un procès qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

S’appuyant sur des images d’archives, les témoignages d’amis proches et une reconstitution du procès au Ghana à partir des transcriptions originales, The Narrative offre un regard captivant et troublant sur les mécanismes des grandes banques et de la justice.

La séance sera suivie d’une discussion en présence du coréalisateur Bernard Weber.

Le film sera ensuite à l’affiche régulière.

Informations et billetterie

Cinélux 8, boulevard saint-georges Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/07/the-narrative-de-bernard-weber-martin-schilt/ »}]

Première de THE NARRATIVE mercredi 22 avril à 18h30 suivie d’une discussion en présence du coréalisateur Bernard Weber.

Cinélux