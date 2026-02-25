Premières Scènes Sur les Ailes du temps Hôtel de Ville de Metz Metz

Premières Scènes Sur les Ailes du temps

Mandoline et danse classique

Dans le cadre de Premières Scènes, les 2 artistes proposent au public de découvrir une 1re étape de travail.

Sur les ailes du temps se déploie en 3 actes, chacun incarne une atmosphère distincte, reflet d’une époque et d’une réflexion sur l’art et la place de l’artiste.

Tout commence dans un cadre baroque où la danse et la mandoline semblent prisonnières de leurs propres codes. La danse est bâillonnée, masquée, restreintes à des gestes retenus et des émotions dissimulées un art figé, hérité du passé, qui répète ses formes sans jamais les habiter.

Le temps bascule dans un futur dystopique la technique, poussée à l’extrême, se transforme en technologie.

L’art y devient artificiel et complétement déshumanisé.

De la collision de ces deux extrêmes naît un troisième espace de sincérité et d’harmonie où la danse et la mandoline se délestent des artifices et retrouvent leur vérité, leur passion, leur dimension profondément humaine.

Cette création marque la rencontre de deux artistes un duo intime mêlant danse classique et mandoline.

Ensemble, elles explorent de nouvelles formes, partagent leurs visions de l’art et inventent leurs propres langages guidés par l’amour sincère de leurs disciplines.

Une création musicale et chorégraphique de Lorène Greiner, mandoliniste et Marine Nicastro, danseuse classique. Toutes deux sont diplômées du Pôle musique et danse de l’École supérieure d’art de Lorraine.

Durée 30 à 45 minutes

Ce spectacle est présenté dans le cadre du dispositif Premières Scènes qui met en lumière le travail de création des jeunes diplômés du Pôle musique et danse de l’École supérieure d’art de Lorraine.

Premières Scènes est une action soutenue par le ministère de la Culture.

Spectacle suivi d’un buffet pour prolonger les échanges entre artistes et public.Tout public

English :

Mandolin and classical dance

As part of Premières Scènes, the 2 artists invite the public to discover a 1st stage of their work.

Sur les ailes du temps unfolds in 3 acts, each embodying a distinct atmosphere, reflecting an era and a reflection on art and the place of the artist.

It all begins in a baroque setting, where dance and mandolin seem trapped by their own codes. Dance is gagged, masked, restricted to restrained gestures and concealed emotions: a frozen art, inherited from the past, which repeats its forms without ever inhabiting them.

Time shifts into a dystopian future: technique, pushed to the extreme, becomes technology.

Art becomes artificial and completely dehumanized.

The collision of these two extremes gives rise to a third space of sincerity and harmony, where dance and mandolin shed artifice and rediscover their truth, their passion, their profoundly human dimension.

This creation marks the meeting of two artists: an intimate duo combining classical dance and mandolin.

Together, they explore new forms, share their visions of art and invent their own languages, guided by a sincere love of their disciplines.

A musical and choreographic creation by Lorène Greiner, mandolinist, and Marine Nicastro, ballet dancer. Both are graduates of the Pôle musique et danse at the École supérieure d?art de Lorraine.

Duration: 30-45 minutes

This show is presented as part of the Premières Scènes program, which highlights the creative work of young graduates from the music and dance program at the École supérieure d’art de Lorraine.

Premières Scènes is supported by the French Ministry of Culture.

Show followed by a buffet to extend exchanges between artists and audience.

