Premiers recrutements : France travail pro vous accompagne Agence RENNES SUD Rennes Mercredi 27 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Recruter pour la première fois peut sembler complexe. France travail est à vos côtés pour vous guider à chaque étape.

Recruter pour la première fois peut sembler complexe. France travail est à vos côtés pour vous guider à chaque étape. Nos solutions d’accompagnement : – Publier une offre d’emploi attractive : France travail est la plateforme la plus utilisée par les candidats et les employeurs en France! – Trouver des candidats adaptés (cv thèque ) – Aides à l’embauche et à l’adaptation de poste Cet atelier est réservé aux entrepreneurs immatriculés depuis quelques mois comme depuis plusieurs années, dans tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T17:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/622048

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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