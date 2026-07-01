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Prendre en main votre appareil mobile (smartphone, tablette), EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

jeudi 17 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Prendre en main votre appareil mobile (smartphone, tablette), EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
EPN - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des Anglais, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, sur inscription

Prendre en main votre appareil mobile (smartphone, tablette) 17 – 25 septembre EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Présentation

Sur 4 séances
Ce module permet de faire le point sur les fonctions de base, les permiers paramétrages mais aussi de découvir la prise en main de quelques applications.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. smartphone connexion

Photo de Tirza van Dijk sur Unsplash

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