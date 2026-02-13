Prendre Place • Cie Casa Otra, Collège Jean Moulin, Alès

Prendre Place • Cie Casa Otra Jeudi 19 mars, 15h00 Collège Jean Moulin Gard

Gratuit sur réservation, billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:00:00+01:00

création Cirque en Musée 2026

Déambulation acrobatique pour espace muséal.

Vous avez aimé Où, présenté lors du Festival inCIRCus ? vous aurez plaisir à retrouver la Cie Casa Otra avec Prendre Place, déambulation acrobatique pour espaces muséaux (création Cirque en Musée 2026, production déléguée Le Plongeoir, Pôle National Cirque Le Mans).

Ce trio d’acrobates investit les murs des musées et du Collège Jean Moulin. Les corps deviennent des constructions, déplaçant le regard vers l’architecture. Et si l’on utilisait la chaise de celles et ceux qui regardent ? Curiosité assurée !

Collège Jean Moulin 1 avenue Jean-Baptiste Dumas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence Gratuit