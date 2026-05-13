Prenez la pose en studio avec Anaïs Boileau !, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Prenez la pose en studio avec Anaïs Boileau ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Animation libre sur autorisation de prises de vue signée sur place. Places limitées. Gratuité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Dans un studio mis à votre disposition au musée, posez devant l’objectif de la photographe Anaïs Boileau, et participer à la réalisation de portraits originaux et posés dans la veine de sa création artistique.

Photographe plasticienne, Anaïs Boileau développe une oeuvre solaire dans une approche sensible de son environnement et du quotidien. Inspirée par son enfance méditerranéenne. Son travail est une exploration de la couleur qu’elle traite comme un sujet à part entière. Les motifs apparaissent, dans des rythmes et des compositions graphiques. Elle traite ses sujets dans une démarche picturale, qui met en avant la matière, la couleur et la forme.

Anaïs vit entre Paris et les Cévennes, alternant entre ses projets artistiques et des commandes photographiques pour la presse française et internationale tel que Le Monde, M magazine, L’Obs, Libé, Marie Claire, Madame Figaro, The Wall Street Journal et The Financial Times. Elle a étudié la photographie à l’école d’art de Lausanne ECAL (diplômée en 2014) et à Central Saint Martins à Londres (2017).

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Dans un studio mis à votre disposition au musée, posez devant l’objectif de la photographe Anaïs Boileau, et participer à la réalisation de portraits originaux et posés dans la veine de sa création …

© Anaïs Boileau, Pantalon rouge et tapisserie, 2025