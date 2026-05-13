Prenez la pose en studio avec les amis du musée !, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Prenez la pose en studio avec les amis du musée ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Animation libre sur autorisation de prises de vue signée. Places limitées. Cour du musée. Animation annulée en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Dans un studio mis à votre disposition et devant l’objectif des photographes de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce, amusez-vous en famille ou entre amis et organisez-vous en composant des mises en scène à l’aide de plaques colorées qui viendront habiller l’image, cacher ou révéler visages et corps, fragmenter vos proches, créer du hors-champ !

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Dans un studio mis à votre disposition et devant l’objectif des photographes de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce, amusez-vous en famille ou entre amis et organisez-vous en composant des…

© musée Nicéphore Niépce