« Prenez soin d’elles » – Promenade sonore Centre Socio-Thérapeutique et Culturel Rennes Mercredi 8 juillet, 18h30 Ille-et-Vilaine

Balade sonore

Une fiction sonore au cœur de l’hôpital psychiatrique Guillaume Régnier, à la recherche de deux patientes…

Organisé par Ars Nomadis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T19:45:00.000+02:00

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Centre Socio-Thérapeutique et Culturel 8 rue du Moulin de Joué Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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