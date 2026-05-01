Préparation 10km de Soustons Hall des sports Soustons
Préparation 10km de Soustons Hall des sports Soustons jeudi 28 mai 2026.
Soustons
Préparation 10km de Soustons
Hall des sports 1 Allée des Sports Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:25:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Préparation 10 km & 5 km de Soustons 2026 c’est reparti !
Important pour participer aux séances, il est obligatoire de fournir votre attestation PPS, le Parcours Prévention Santé. Elle sera également indispensable pour votre inscription à la course
Préparation 10 km & 5 km de Soustons 2026 c’est reparti !
Soustons Running est heureux de vous accompagner dans la préparation des 10 km de Soustons et du 5 km, dans une ambiance dynamique, bienveillante et conviviale
Important pour participer aux séances, il est obligatoire de fournir votre attestation PPS, le Parcours Prévention Santé. Elle sera également indispensable pour votre inscription à la course
Venez en tenue adaptée, avec de bonnes chaussures de course, et surtout avec l’envie de partager un bon moment sportif ensemble ! .
Hall des sports 1 Allée des Sports Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Préparation 10km de Soustons
Soustons 2026 10 km & 5 km preparation: here we go again!
Important: to take part in the sessions, you must provide your PPS certificate (Parcours Prévention Santé). It will also be essential for your race registration
L’événement Préparation 10km de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS
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