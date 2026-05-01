Préparation 10km de Soustons Hall des sports Soustons

Soustons

Préparation 10km de Soustons

Hall des sports 1 Allée des Sports Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:25:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Préparation 10 km & 5 km de Soustons 2026 c’est reparti !

Important pour participer aux séances, il est obligatoire de fournir votre attestation PPS, le Parcours Prévention Santé. Elle sera également indispensable pour votre inscription à la course

Préparation 10 km & 5 km de Soustons 2026 c’est reparti !

Soustons Running est heureux de vous accompagner dans la préparation des 10 km de Soustons et du 5 km, dans une ambiance dynamique, bienveillante et conviviale

Important pour participer aux séances, il est obligatoire de fournir votre attestation PPS, le Parcours Prévention Santé. Elle sera également indispensable pour votre inscription à la course

Venez en tenue adaptée, avec de bonnes chaussures de course, et surtout avec l’envie de partager un bon moment sportif ensemble ! .

Hall des sports 1 Allée des Sports Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Préparation 10km de Soustons

Soustons 2026 10 km & 5 km preparation: here we go again!

Important: to take part in the sessions, you must provide your PPS certificate (Parcours Prévention Santé). It will also be essential for your race registration

L’événement Préparation 10km de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI LAS