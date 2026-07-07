Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme

Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Avec Rémi THOS, coach sportif à Perros-Guirec, sur la Côte de Granit Rose en Bretagne.

Rémi’z En Forme

Diplômé d’un BPJEPS Activités Gymniques de la Forme et de la Force et formé à l’activité physique adaptée Sport Santé.

INSCRIPTION via le QR Code ou par téléphone 06 85 87 75 83

Au Studio Rémi’z en Forme .

Plage de Trestraou Jardin du Palais des Congrès Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 87 75 83

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English :

L’événement Préparation Hyrox au Studio Rémi’z en forme Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec