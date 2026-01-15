Préparation militaire au 44e régiment de transmissions Mutzig
lundi 26 octobre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Préparation militaire au 44e régiment de transmissions
44 route de Strasbourg Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-26
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-26
Venez découvrir le 44e régiment de transmissions du 26 au 30 octobre prochains.
Au programme les jeunes seront encadrés par des soldats professionnels, initiés au maniement de l’arme, aux techniques de combat et au bivouac sur le terrain. La pratique d’activités sportives jalonnera le programme de la semaine.
Enfin, plusieurs informations sur la Défense, sur l’armée de Terre et sur les différentes spécialités accessibles seront dispensées lors de ce stage.
Voici les prérequis pour l’inscription
– avoir plus de 16 ans
– être apte médicalement
– être rencensé depuis plus de 3 mois
Entièrement gratuit trains, repas, logement.
Date limite d’inscription 15 septembre 2026 .
44 route de Strasbourg Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 60 44 recrut44rt@gmail.com
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English :
L’événement Préparation militaire au 44e régiment de transmissions Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Ville de Mutzig
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