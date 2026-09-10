Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

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La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLo



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