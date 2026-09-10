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Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors La Maison de l’Habitant Nantes

mardi 1 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

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La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLo


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