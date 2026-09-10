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Préparer l’avenir de son logement : confort, adaptation et économies pour les seniors La Maison de l’Habitant Nantes
mardi 1 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Assistez à cette conférence pour découvrir comment adapter votre logement (isolation, accessibilité) et réduire vos factures. L’équipe France Rénov’ vous donnera des clés pour agir dès aujourd’hui.Gratuit sur inscription
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLo
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