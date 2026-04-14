Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Préparons l’été au potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Préparons l’été au potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Préparons l’été au potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Adresse : 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Préparons l’été au potager 13 et 27 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Préparons l’été au potager

Venez participer à la vie du potager de la ferme.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Jardiner en ville

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille

À voir aussi à Lille (Nord)