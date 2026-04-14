Préparons l’été au potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Préparons l’été au potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille samedi 13 juin 2026.
Préparons l’été au potager 13 et 27 juin Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Préparons l’été au potager
Venez participer à la vie du potager de la ferme.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Jardiner en ville
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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