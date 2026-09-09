Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Arènes gallo-romaines, Saintes

Informations pratiques

Présence du stand de la Fondation du patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Arènes gallo-romaines Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fondation du patrimoine sera présente aux Arènes de Saintes pour présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les projets accompagnés sur le territoire, s’informer sur les dispositifs de soutien et les campagnes de collecte de dons, et échanger avec les représentants de la Fondation autour des initiatives de préservation du patrimoine portées par les acteurs locaux.

Arènes gallo-romaines 20 Rue Lacurie, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546977385 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/amphitheatre-gallo-romain http://www.facebook.com/amphitheatre.galloromain.saintes L’amphithéâtre de Mediolanum est l’un des plus précoces de Gaule. Il est possible que sa construction ait débuté dès le règne de Tibère (14-37 après J.-C.), pour s’achever sous le règne de Claude (41-54 aprés J.-C.).

Ce monument elliptique, aux dimensions imposantes (long de 126 mètres et large de 102 mètres), permettait d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs (munera) ou des chasses d’animaux (venationes).

Au IIIe siècle, la cité décline et se retranche à l’intérieur d’un impressionnant rempart, construit à partir des vestiges des monuments publics et funéraires des décennies précédentes. L’amphithéâtre n’est alors plus utilisé. Dès le Moyen-Age, il sert, entre autres, de carrière de pierres.

Aujourd’hui, malgré la disparition des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait être ce monument à l’époque de sa splendeur.

Le site est désormais plus calme et accueille des visiteurs toute l’année.

Certains objets retrouvés à l’occasion de diverses fouilles dans le quartier de l’amphithéâtre sont visibles au musée archéologique. Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Convient aux enfants

La Fondation du patrimoine sera présente aux Arènes de Saintes afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les…

©Fondation du patrimoine