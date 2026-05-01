Octon

PRÉSENCE MUSULMANE EN LANGUEDOC AU MOYEN ÂGE L’EXEMPLE DE CLERMONT L’HÉRAULT ET DU HAUT LANGUEDOC

7 Rue Henri Martin Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Vers 1970, était découvert par hasard un mystérieux document renfermé dans un étui de parchemin dans le mur d’une maison de la rue des Calquières à Clermont-l’Hérault.

Vers 1970, était découvert par hasard un mystérieux document renfermé dans un étui de parchemin dans le mur d’une maison de la rue des Calquières à Clermont-l’Hérault. Une copie a été redécouverte il y a quelques années dans les papiers de Gaston Combarnous déposés à présent au G.R.E.C. Interprété d’abord comme une mezouzah, dans la tradition hébraïque morceau de parchemin fixé aux entrées des demeures habitées par des juifs, il s’est avéré, sous l’œil des spécialistes, que le document était rédigé en arabe. Alors que nous redécouvrions à peine l’existence d’une communauté juive à Clermont au Moyen Âge, une présence musulmane serait-elle attestée également dans notre ville à la même époque ?

Jean-François Faü, Directeur du département Culture à l’Université internationale Senghor d’Alexandrie, et grand connaisseur des inscriptions arabes en Languedoc, s’est emparé du document dont il en a tiré une étude à paraître aux Annales du Midi. Il viendra présenter ses conclusions et recontextualiser l’histoire de la présence musulmane dans notre région.

Entrée libre .

7 Rue Henri Martin Octon 34800 Hérault Occitanie grec34@grec-clermontais.fr

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English :

Around 1970, a mysterious document enclosed in a parchment case was discovered by chance in the wall of a house on rue des Calquières in Clermont-l’Hérault.

L’événement PRÉSENCE MUSULMANE EN LANGUEDOC AU MOYEN ÂGE L’EXEMPLE DE CLERMONT L’HÉRAULT ET DU HAUT LANGUEDOC Octon a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS