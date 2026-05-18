Présences silencieuses Longué-Jumelles

Longué-Jumelles

Présences silencieuses

En face du Moulin Hydronef Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01

La ville de Longué-Jumelles accueille l’exposition photographique Présences silencieuses de Laëtitia Gabiller.

À travers une série de photographies en noir et blanc, l’artiste propose une immersion dans un univers sensible où se mêlent architecture, silhouettes humaines, jeux d’ombres et de lumière. Chaque cliché capte un instant suspendu, une émotion discrète ou une présence presque invisible, invitant le visiteur à ralentir son regard et à observer autrement le monde qui l’entoure.

Photographe autodidacte passionnée depuis plus de vingt ans, Laëtitia Gabiller développe une approche artistique centrée sur l’humain, les formes, les lignes et les contrastes. Son travail révèle une recherche constante d’équilibre entre composition graphique et émotion visuelle.

L’exposition met notamment en lumière des scènes urbaines, des perspectives architecturales et des instants de vie saisis avec sobriété et finesse. À travers cette démarche photographique, l’artiste cherche à montrer ce qui échappe souvent au regard la poésie des détails, la présence discrète d’un mouvement ou la force silencieuse d’une lumière.

Accessible à tous les publics, cette exposition offre un moment de contemplation et de découverte artistique au cœur de Longué-Jumelles.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 15h à 18h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 15h à 18h.

Du samedi 1er au dimanche 2 août 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h. .

En face du Moulin Hydronef Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

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English :

The town of Longué-Jumelles is hosting a photographic exhibition entitled Présences silencieuses by Laëtitia Gabiller.

L’événement Présences silencieuses Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME