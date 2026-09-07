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Présentation croisée de deux livres consacrés à Budapest, Librairie Le Delta, Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Librairie Le Delta · Paris

Présentation croisée de deux livres consacrés à Budapest, Librairie Le Delta, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Librairie Le Delta
Adresse
1 rue Cassette 75006 Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre

Présentation croisée de deux livres consacrés à Budapest Mercredi 23 septembre, 19h00 Librairie Le Delta Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Présentation croisée de deux livres consacrés à Budapest

Le 23 septembre, la Librairie Delta accueillera une rencontre exceptionnelle autour de deux ouvrages consacrés à Budapest.
À cette occasion seront présentés Budapest de Nina Yargekov (L’Arbre qui marche, 2026), paru au mois de mars, ainsi que la traduction française du célèbre Guide de Budapest à l’usage des Martiens d’Antal Szerb (Rumeur, 2026).
La rencontre réunira Nina Yargekov et Guillaume Métayer, traducteur de l’ouvrage d’Antal Szerb, qui évoqueront chacun leur regard sur Budapest, ville d’histoire, de mémoire et de création, à travers ces deux publications qui offrent des perspectives complémentaires sur la capitale hongroise.

Librairie Le Delta 1 rue Cassette 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.hu/fr/paris/evenements/presentation-croisee-de-deux-livres-consacres-a-budapest »}]
La rencontre littéraire entre Nina Yargekov et Guillaume Métayer Littérature hongroise Institut Liszt-Paris

Institut Liszt – Paris

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