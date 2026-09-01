PRÉSENTATION DE DOCUMENTS PORTRAITS D’ÉTANGERS Montpellier
dimanche 20 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PRÉSENTATION DE DOCUMENTS PORTRAITS D’ÉTANGERS
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Destins d’ailleurs, engagements d’ici.
Qui étaient les étrangers vivant dans l’Hérault à l’époque de la Révolution française ? Quels parcours ont conduit certains d’entre eux à s’engager pour la France durant la Seconde Guerre mondiale ? À travers une présentation commentée de documents d’archives, les archivistes vous proposent de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes dont les parcours de vie souvent méconnus. Au fil des documents, correspondances, dossiers administratifs et témoignages, émergent des destins singuliers qui illustrent les réalités de l’exil, de l’intégration et de l’engagement. Une occasion de découvrir la richesse des fonds conservés par les Archives départementales de l’Hérault pour les Journées européennes du patrimoine à Pierresvives.
Entrée libre et gratuite
Tout public (à partir de ?) .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
Destinies from afar, commitments here at home.
L’événement PRÉSENTATION DE DOCUMENTS PORTRAITS D’ÉTANGERS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 PIERRESVIVES
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