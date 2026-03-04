Présentation de la 44e édition d’Itinérances, Le Capitole, Alès

Présentation de la 44e édition d’Itinérances Lundi 9 mars, 19h00 Le Capitole Gard

Itinérances vous invite à sa soirée de présentation de la 44e édition du Festival Cinéma d’Alès

Lundi 9 mars, 19h, au Capitole (Place de l’hôtel de ville, Alès)

Au programme :

– Dévoilement de la bande-annonce 2026

– Présentation des temps forts du Festival

– Toutes les infos pratiques sur la configuration de cette édition exceptionnelle, ainsi que des surprises

– Et pour terminer la soirée en beauté, un pot sera offert à l’hôtel de ville

Le programme papier sera disponible !

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Présentation de la programmation du Festival 2026