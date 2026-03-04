Présentation de la 44e édition d’Itinérances, Le Capitole, Alès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T19:00:00+01:00 – 2026-03-09T22:30:00+01:00
Itinérances vous invite à sa soirée de présentation de la 44e édition du Festival Cinéma d’Alès
Lundi 9 mars, 19h, au Capitole (Place de l’hôtel de ville, Alès)
Au programme :
– Dévoilement de la bande-annonce 2026
– Présentation des temps forts du Festival
– Toutes les infos pratiques sur la configuration de cette édition exceptionnelle, ainsi que des surprises
– Et pour terminer la soirée en beauté, un pot sera offert à l’hôtel de ville
Le programme papier sera disponible !
