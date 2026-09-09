Présentation de la nouvelle Reine d’Arles Arles
samedi 1 mai 2027 · Arles
Informations pratiques
Arles
Présentation de la nouvelle Reine d’Arles
Samedi 1er mai 2027. Présentation au balcon de l’Hôtel de Ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Tous les 3 ans, une nouvelle Reine est élue pour représenter la ville et ses traditions.
Tous les 3 ans, habituellement le 1er mai, la Reine d’Arles est élue. Véritable ambassadrice de la ville, pour être élue, elle doit notamment satisfaire plusieurs critères parler provençal, connaître parfaitement les us et coutumes de la ville, savoir s’habiller et se coiffer seule… En 2024, une nouvelle jeune fille et le 26ème règne succèderont à Amélie Laugier.
La 26ème Reine d’Arles sera désignée le 1 mai 2027.
C’est à 12h30 que le peuple d’Arles connaitra le nom de sa 25ème Reine. Élue parmi les quatre prétendantes en lice, la nouvelle Reine d’Arles, qui succèdera à Amélie Laugier, apparaitra sur le balcon de l’Hôtel de Ville accompagnée de ses demoiselles d’honneur pour saluer gardians, arlésiennes en costume et citoyens réunis dans la liesse sur la place de la République. .
Présentation au balcon de l’Hôtel de Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr
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English :
Every 3 years, a new Queen is elected to represent the town and its traditions.
L’événement Présentation de la nouvelle Reine d’Arles Arles a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme d’Arles
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