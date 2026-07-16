Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité], Salle de La Cité, Rennes

Informations pratiques

Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité] Jeudi 17 septembre, 18h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

GRATUIT

©Elodie LE GALL