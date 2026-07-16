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Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité], Salle de La Cité, Rennes

jeudi 17 septembre 2026 · Salle de La Cité · Rennes

Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité], Salle de La Cité, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Salle de La Cité
Adresse
10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
Ville
35706 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
GRATUIT

Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité] Jeudi 17 septembre, 18h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
GRATUIT

©Elodie LE GALL

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