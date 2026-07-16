AGENDA · Rennes
Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité], Salle de La Cité, Rennes
jeudi 17 septembre 2026 · Salle de La Cité · Rennes
Informations pratiques
Présentation de la programmation des Trans [à la salle de la Cité] Jeudi 17 septembre, 18h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
GRATUIT
©Elodie LE GALL
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