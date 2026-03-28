PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots jeudi 2 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

De 19h à 20h

Présentation de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Gratuit

Tout public

Présentation et échanges autour de la réserve marine

Infos 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English : PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE

7 to 8 p.m

Presentation of the Côte Palavasienne Marine Reserve

L’événement PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34