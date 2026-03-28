PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots
PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots jeudi 2 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
De 19h à 20h
Présentation de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Gratuit
Tout public
Présentation et échanges autour de la réserve marine
Infos 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English : PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE
7 to 8 p.m
Presentation of the Côte Palavasienne Marine Reserve
L’événement PRÉSENTATION DE LA RÉSERVE MARINE DE LA CÔTE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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