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Présentation de la revue Phantomas, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Présentation de la revue Phantomas, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Présentation de la revue Phantomas, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg

Adresse : 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Gratuit sans reservation

Présentation de la revue Phantomas Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit sans reservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:20:00+02:00

Présentation de la revue Phantomas par les étudiant.es de l’Université de Strasbourg (20 min)

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Présentation de la revue Phantomas par les étudiant.es de l’Université de Strasbourg (20 min)

© Musées de Strasbourg

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