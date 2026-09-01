Présentation de la saison culturelle 2026-2027 HÔTEL-DIEU Valognes

Informations pratiques

Valognes

Présentation de la saison culturelle 2026-2027

HÔTEL-DIEU 11 rue de l’Hôtel-Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :

2026-09-16

La Ville de Valognes vous invite à découvrir la programmation de sa nouvelle saison culturelle 2026/2027.

Rendez-vous mercredi 16 septembre 2026 à 19h, à l’Hôtel-Dieu, pour une soirée conviviale qui lèvera le voile sur les spectacles, concerts, rendez-vous patrimoniaux et autres temps forts qui rythmeront cette nouvelle saison.

Au programme présentation des événements à venir, échanges avec l’équipe culturelle et découverte des temps forts de cette nouvelle édition.

Entrée gratuite, sur réservation.

Mercredi 16 septembre 2026 19h

Hôtel-Dieu Valognes

Gratuit sur réservation

Réservez votre place à partir du mardi 8 septembre 2026 à 14h00 sur le site de la Ville de Valognes ou par téléphone au 02 33 21 62 70.

CONSULTEZ LA PLAQUETTE ICI

https://www.valognes.fr/wp-content/uploads/2026/08/plaquette_web_saisonculturelle2026_villedevalognes.pdf .

HÔTEL-DIEU 11 rue de l’Hôtel-Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 21 62 70 culture@valognes.fr

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English : Présentation de la saison culturelle 2026-2027

L’événement Présentation de la saison culturelle 2026-2027 Valognes a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin