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AGENDA · Valognes

Présentation de la saison culturelle 2026-2027 HÔTEL-DIEU Valognes

mercredi 16 septembre 2026 · HÔTEL-DIEU · Valognes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
HÔTEL-DIEU
Adresse
11 rue de l'Hôtel-Dieu
Ville
50700 Valognes
Département
Manche
Tarif

Valognes

Présentation de la saison culturelle 2026-2027

HÔTEL-DIEU 11 rue de l’Hôtel-Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :
2026-09-16

La Ville de Valognes vous invite à découvrir la programmation de sa nouvelle saison culturelle 2026/2027.

Rendez-vous mercredi 16 septembre 2026 à 19h, à l’Hôtel-Dieu, pour une soirée conviviale qui lèvera le voile sur les spectacles, concerts, rendez-vous patrimoniaux et autres temps forts qui rythmeront cette nouvelle saison.

Au programme présentation des événements à venir, échanges avec l’équipe culturelle et découverte des temps forts de cette nouvelle édition.

Entrée gratuite, sur réservation.

Mercredi 16 septembre 2026 19h
Hôtel-Dieu Valognes
Gratuit sur réservation

Réservez votre place à partir du mardi 8 septembre 2026 à 14h00 sur le site de la Ville de Valognes ou par téléphone au 02 33 21 62 70.

CONSULTEZ LA PLAQUETTE ICI
https://www.valognes.fr/wp-content/uploads/2026/08/plaquette_web_saisonculturelle2026_villedevalognes.pdf   .

HÔTEL-DIEU 11 rue de l’Hôtel-Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 21 62 70  culture@valognes.fr

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English : Présentation de la saison culturelle 2026-2027

L’événement Présentation de la saison culturelle 2026-2027 Valognes a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

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