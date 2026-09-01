PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA CIGALIÈRE Parc Rayonnant Sérignan
vendredi 11 septembre 2026 · Parc Rayonnant · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA CIGALIÈRE
Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
La Cigalière vous dévoile sa programmation pour la nouvelle saison culturelle !
Pour cette nouvelle saison, il y en aura pour tous les goûts !
Concerts, spectacles jeune public, cirque, théâtre, humour, danse… une programmation riche et variée, à découvrir tout au long de la saison !
Les festivités débuteront dès 18h30 dans le Parc Rayonnant, avec un premier concert pour lancer la soirée en musique.
Puis, à 20h en salle, place à la découverte ! Les artistes associés, leurs complices et les compagnies qui rythmeront cette nouvelle saison vous dévoileront leurs créations et vous donneront un avant-goût de ce qui vous attend.
Et pour terminer cette belle soirée en toute convivialité, nous vous inviterons à partager un apéritif-concert dans le Parc Rayonnant.
Une soirée pour découvrir, partager et célébrer ensemble cette nouvelle saison ! .
Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr
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English :
La Cigalière unveils its lineup for the new cultural season!
L’événement PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE DE LA CIGALIÈRE Sérignan a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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